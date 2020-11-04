Пулок подписал двухлетний контракт с «Айлендерс»

Защитник «Айлендерс» Райан Пулок подписал контракт с клубом на два года, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридмэн. Зарплата хоккеиста составит в среднем пять миллионов долларов в год.

NYI and Ryan Pulock have a deal: 2 years, $ 5M AAV — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 4, 2020

26-летний канадец в прошлом сезоне провел 68 матчей за «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 22 матча и 10 (2+8) очков.