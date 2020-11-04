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Пулок подписал двухлетний контракт с «Айлендерс»

18:11
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Защитник «Айлендерс» Райан Пулок подписал контракт с клубом на два года, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридмэн. Зарплата хоккеиста составит в среднем пять миллионов долларов в год.

26-летний канадец в прошлом сезоне провел 68 матчей за «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 22 матча и 10 (2+8) очков.

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