Проворов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Видео

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ-2022/23.

25-летний хоккеист отличился в матче против «Коламбуса» (2:5). Также на счету Проворова голевая передача.

В текущем сезоне НХЛ защитник сыграл за «Филадельфию» 13 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.

«Филадельфия» идет на 9-й строчке в Восточной конференции, а «Коламбус» — на последней.