Свечников признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Кочетков — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Эдмонтон» (7:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. На его счету три заброшенные шайбы. Он достиг отметки в 100 голов в НХЛ.

Второй звездой стал канадский форвард Джордан Мартинук, который отметился голом и голевой передачей. Замкнул тройку российский голкипер Петр Кочетков, отразивший 20 из 22 бросков по своим воротам.