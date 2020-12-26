Представитель Радулова рассказал, как владелец банка обманывал хоккеиста

Официальный представитель Александра Радулова Роман Худяков рассказал подробности того, как хоккеиста обманул банк, куда он переводил зарплату в течение 10 лет.

Сумма, которую Радулов не получил, составила около 1,5 миллиарда рублей.

Банк принадлежит близкому другом Радулова Сергею Кононову. Большую часть денег хоккеист переводил именно в этот банк из-за выгодных условий, оставляя себе только на расходы.

«Его что сподвигло к этому? Естественно, условия, которые предложил Кононов, — отметил Худяков в эфире телеканала «Россия 24». — Он сказал: «Саша, мы с тобой друзья. Я председатель банка. Если будут отбирать лицензию, то я тебя предупрежу, и ты эти деньги заберешь. Ты ничем не рискуешь, и если надо, то я переведу деньги в любую точку мир.».

Пожар беспокойства Кононов потушил, передав два помещения в центре города. В течение пяти лет Александр звонил, но Кононов всегда его успокаивал: «Саша, мы друзья, мы близкие друзья с твоим отцом, с тобой. Неужели ты думаешь, что мы тебя кинем?». Александру мы объяснили, что обещать и не делать попахивает мошенничеством.