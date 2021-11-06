Прайс не будет общаться с прессой после возвращения в «Монреаль»

Голкипер Кэри Прайс вернется в расположение «Монреаля» в понедельник, но пока остается неясным, когда вратарь сможет выйти на лед. При этом клуб принял решение, что ни сам игрок, ни представители команды не будут общаться с прессой и комментировать эту ситуацию, сообщает журналист Рено Лавуа.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

Тренер Доминик Дюшарм сказал, что Прайс перед возвращением встретится с терапевтами и разработает план дальнейших действий.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска, которую ему сделали 22 июля в Нью-Йорке. После операции клуб заявил, что Прайсу потребуется от 10 до 12 недель на полное восстановление.