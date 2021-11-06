Айкел рассказал, когда ему сделают операцию на спине и назвал примерные сроки возвращения на лед

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел рассказал, когда ему сделают операцию на спине.

«Операция будет в следующую пятницу, ее сделает доктор Чед Прусмак в Денвере. Он стал своего рода катализатором этой операции, я ему очень доверяю. Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Я надеюсь, что восстановление займет около трех месяцев, через три месяца я хочу вернуться в тому, чтобы заниматься любимым делом. Я хочу, чтобы у меня была полная амплитуда движений без симптомов, которые есть у меня сейчас. Когда все это вернется, я смогу вернуться на лед», — приводит журналист Дэвид Шоэн слова Айкела.

Eichel: «You hope for the best but prepare for the worst. In that case obviously I'm hoping that it's a three-month recovery, and after three months if I'm ready to get back to doing what I love.» — David Schoen ?? (@DavidSchoenLVRJ) November 5, 2021

Eichel continued: «You want yourself to have full range of motion and have no symptoms that I'm having now. When all that happens I think that's when the doctor gives you the clearance to play and that's when I'll be back.» — David Schoen ?? (@DavidSchoenLVRJ) November 5, 2021

25-летнему Айкелу требуется операция по лечению межпозвоночного диска. 4 ноября форвард стал игроком «Вегаса» в результате обмена из «Баффало».