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Айкел рассказал, когда ему сделают операцию на спине и назвал примерные сроки возвращения на лед

09:58
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Нападающий «Вегаса» Джек Айкел рассказал, когда ему сделают операцию на спине.

«Операция будет в следующую пятницу, ее сделает доктор Чед Прусмак в Денвере. Он стал своего рода катализатором этой операции, я ему очень доверяю. Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Я надеюсь, что восстановление займет около трех месяцев, через три месяца я хочу вернуться в тому, чтобы заниматься любимым делом. Я хочу, чтобы у меня была полная амплитуда движений без симптомов, которые есть у меня сейчас. Когда все это вернется, я смогу вернуться на лед», — приводит журналист Дэвид Шоэн слова Айкела.

25-летнему Айкелу требуется операция по лечению межпозвоночного диска. 4 ноября форвард стал игроком «Вегаса» в результате обмена из «Баффало».

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Иван Торопцев все материалы автора
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