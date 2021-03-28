Потрясающая реакция Бобровского в овертайме матча с «Далласом». Видео

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Даллас» со счетом 4:3.

На последней минуте овертайма голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский спас свои ворота.

После этого матча «Флорида» с 46 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 31 очком — на чедьмой строчке.