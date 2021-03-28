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«Флорида» в овертайме победила «Даллас», Бобровский отразил 30 бросков

05:48
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил Картер Верхаге, победную шайбу забросил Аарон Экблад, вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков. Хозяева ответили точными бросками Дениса Гурьянова, Джона Клингберга и Джоэла Л'Эсперанса, голкипер Антон Худобин отразил 24 броска.

После этого матча «Флорида» с 46 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 31 очком — на чедьмой строчке.

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