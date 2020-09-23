«Почему России не помочь? Вы убиваете детский хоккей!» Чемпион мира высказался о проблемах в нашем спорте

Экс-защитник клубов НХЛ, чемпион мира Федор Тютин в интервью «СЭ» высказался о проблемах российского хоккея.

— Не понимаю, почему мы помогаем «Йокериту», «Куньлуню», а команды с богатейшей историей — Тольятти, Новокузнецк, Ижевск — загибаются, — сказал Тютин. — Почему бы России не помочь? Значит, так вы развиваете детский хоккей, да? Вы не развиваете, а убиваете! Да, в Москве, Питере, Казани, Ярославле прогресс есть. А как насчет других команд? Почему бы не помочь Новокузнецку, который дал столько игроков нашему хоккею? Мы лучше поможем «Куньлуню», чтобы потом сказать, какая крутая у нас лига.

— Сейчас такая тенденция, что легче купить игрока лет в 15-16, чем развивать его с нуля.

— Про это и говорю. Правильно вы говорите, что результат нужен здесь и сейчас. А что будет завтра, никого не волнует. Выкидывают кучи денег на непонятных игроков. Лучше бы вы уделяли внимание детскому хоккею и выделяли больше денег. Развивали хоккей на периферии, а не в Китае и Финляндии. Я с этим полностью не согласен. Одно пожелание всем россиянам — набраться терпения. Дай бог, скоро все это поменяется.

У нас команды выкидывают столько денег на зарплаты, но обычную инфраструктуру создать не могут. К сожалению, до сих пор в некоторых командах нет ленты, шнурков, приходится играть чужими клюшками. Ждут по три месяца, когда придут коньки. Во всю ходят разговоры, что мы не хуже НХЛ, а элементарными вещами не можем обеспечить хоккеистов. Просто выкидывают деньги на непонятных игроков, чтобы был результат. На это мы деньги не жалеем. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью Федора Тютина — здесь.