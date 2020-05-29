«По горло сыт поражениями». Капитан «Баффало» разочарован итогом сезона

Капитан «Баффало» Джек Айкел поделился эмоциями после того, как стало ясно, что «Клинки» не попадают в плей-офф нынешнего сезона.

— Я расстроен и по горло сыт поражениями. Это не та пилюля, которую можно легко проглотить, — цитирует Айкела Buffalo News. — Последние месяцы были тяжелыми, как и последние 5 лет. Я хочу выигрывать каждый раз, когда выхожу на лед. Я хочу выиграть Кубок Стэнли каждый раз, когда мы начинаем новый сезон.

В этой ситуации многие команды продолжат играть. Они думали, что у них ничего не выйдет, а теперь получат ценный опыт. Мы не в их числе. И это только усиливает разочарование.

«Сэйбрp» не сыграют в плей-офф НХЛ в 9-й раз подряд, в том числе в 5-й подряд после появления в команде Айкела. В последний раз команда играла в плей-офф в 2011 году, а выигрывала серию — в 2007 году.