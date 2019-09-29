«Питтсбург» уступил «Баффало», Малкин не реализовал буллит

«Питтсбург» по буллитам проиграл «Баффало» в контрольном матче. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал. Также он открывал серию буллитов, но не смог переиграть вратаря «Сэйбрз».

НХЛ

Контрольный матч

«Питтсбург» — «Баффало» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хернквист — 1 (Бьюгстад, Шульц), 28:35 — 1:0. Раст — 2 (Астон-Ризе, Шульц), 29:34 — 2:0. Сканделла — 1 (Йокихарью, Лазар), 31:03 — 2:1. Гиргенсонс — 1 (Гилмор), 51:27 — 2:2.

Победный буллит: Миттельштадт.

Вратари: Мюррей — Улльмарк.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 38 (8+12+15+3) — 30 (7+12+10+1).

Наши: Малкин (21.18/3/-1) — -.

28 сентября. Питтсбург. PPG Paints Arena.