«Питтсбург» подписал пробные контракты с Бойлом и Бартковски

«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании пробных контрактов с защитником Мэттом Бартковски и нападающим Брайаном Бойлом.

33-летний Бартковски в минувшем сезоне провел 1 матч в НХЛ за «Миннесоту». В 23 матчах в АХЛ за «Айову» набрал 8 (1+7) очков при полезности «-5».

36-летний Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на ЧМ-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером вместе с командой.