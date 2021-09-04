«Питтсбург» подписал пробные контракты с Бойлом и Бартковски
16:13
«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании пробных контрактов с защитником Мэттом Бартковски и нападающим Брайаном Бойлом.
33-летний Бартковски в минувшем сезоне провел 1 матч в НХЛ за «Миннесоту». В 23 матчах в АХЛ за «Айову» набрал 8 (1+7) очков при полезности «-5».
36-летний Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на ЧМ-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером вместе с командой.
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