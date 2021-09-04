Батерсон подписал шестилетний контракт с «Оттавой»

Ограниченно свободный агент Дрэйк Батерсон присоединился к «Оттаве». «Сенаторз» подписали с 23-летним канадцем подписал шестилетний контракт на 29,85 миллиона долларов.

«Дрэйк является составной частью нашей атаки на перспективу. Он постоянно прогрессирует, начиная со своего первого сезона в профессиональном хоккее, и сейчас абсолютно заслуженно пользуется репутацией форварда первого звена. Он великолепно действует в атаке и обороне, является ключевым хоккеистом бригады большинства. Мы считаем, что он станет одним из самых ярких игроков нашей команды в будущем», — отметил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.

В регулярных чемпионатах НХЛ Батерсон сыграл 99 матчей и набрал 53 (23+30) очка.