«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в рамках предсезонного турнира НХЛ в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena. Начало — 21:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Вашингтон» — «Баффало» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».

«Вашингтон» в прошлом сезоне долгое время боролся за попадание в плей-офф, но в итоге клубу пришлось пропустить Кубок Стэнли впервые за долгое время. «Баффало» были всего в одном шаге от плей-офф, но команде не хватило буквально двух очков до стадии плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.