«Питтсбург» победил «Бостон» и вышел на первое место в Восточном дивизионе

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Джейка Гюнтцеля.

После этого матча «Питтсбург» с 67 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 60 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Гюнтцель — 20 (Кросби, Дюмулин), 44:03 — 1:0.

Вратари: Джерри — Суэймен (57:41 — 58:32, 59:01).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 29 (10+11+8) — 30 (10+8+12).

Наши: — .

25 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.