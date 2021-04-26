«Питтсбург» победил «Бостон» и вышел на первое место в Восточном дивизионе
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Джейка Гюнтцеля.
После этого матча «Питтсбург» с 67 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 60 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Гюнтцель — 20 (Кросби, Дюмулин), 44:03 — 1:0.
Вратари: Джерри — Суэймен (57:41 — 58:32, 59:01).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 29 (10+11+8) — 30 (10+8+12).
Наши: — .
25 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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