Хара поделился эмоциями от 1 600-го матча в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Здено Хара поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:3), который стал для 44-летнего хоккеиста 1 600-м в лиге.

«Прошлая ночь была особенной. Не только из-за достижения, но и из-за всех, кто в ней участвовал. Мне повезло до сих пор играть в эту игру, но я бы не был здесь без любви и поддержки со стороны моей жены Татьяны и трех прекрасных детей — Эллизы, Бена и Зака. Я люблю вас!

Играть в эту игру — привилегия, и для меня большая честь быть частью «Кэпиталз» с таким классным владельцем, менеджерами, тренерами и персоналом. И, конечно же, я так благодарен всем своим товарищам по команде, о которых я так сильно забочусь. Видеть, как все собираются вокруг цифры «1 600?, для меня было особенным» — написал Хара в Instagram.

Хара выступает в НХЛ с сезона-1997/98. Ранее играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Бостон», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году в качестве капитана команды.