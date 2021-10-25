Патрик Кейн пропустил матч с «Детройтом» из-за попадания в ковид-протокол
05:44
Форвард «Чикаго» Патрик Кейн пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:6).
32-летний американец попал в ковид-протокол. В пяти матчах сезона Кейн набрал 5 (1+4) очков. Также в ковид-протокол попали Джуджхар Хаира, Райли Стиллмэн и помощник тренера Марк Кроуфорд.
«Детройт» набрал 7 очков в шести матчах, у «Чикаго» одно очко в шести играх.
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