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Флери пропустил 18 шайб в четырех стартовых матчах за «Чикаго»

05:05
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

Для вратаря «Блэкхокс» Марка-Андре Флери это четвертая игра за клуб. Он пропустил 18 шайб, а в матче с «Питтсбургом» был заменен на 12-й минуте после четвертого пропущенного гола.

36-летний канадец перешел в «Чикаго» из «Вегаса» перед сезоном-2021/22. Флери стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», а также обладателем Везина Трофи-2021.

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Сергей Разин все материалы автора
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