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Tokyo 2020
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Панарин рассказал, о каких словах в интервью он жалеет

18:50
Артемий Панарин. Фото Getty Images
Артемий Панарин. Фото Getty Images
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о словах в интервью, после которых у него было «нехорошее чувство на душе».

— В основном нет. Я даже не помню уже некоторые из этих слов. Одно некрасивое высказывание было, чувствую нехорошо на душе, когда вспоминаю, — это слова о патриархе Кирилле. Я недооценил свою известность, посчитал, что говорю это на кухне другу. Не хотел никого обидеть — выглядело же это так, что я ранил чувства верующих. Делать этого я не хотел. Да и «Луи Виттон» — нормальное шмотье, ха-ха, — сказал Панарин в интервью Forbes.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/obshchestvo/436011-hochetsya-prosto-posidet-vo-dvore-poshchelkat-semechkami-artemiy-panarin-o-hokkee

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