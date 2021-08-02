Панарин рассказал, о каких словах в интервью он жалеет

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о словах в интервью, после которых у него было «нехорошее чувство на душе».

— В основном нет. Я даже не помню уже некоторые из этих слов. Одно некрасивое высказывание было, чувствую нехорошо на душе, когда вспоминаю, — это слова о патриархе Кирилле. Я недооценил свою известность, посчитал, что говорю это на кухне другу. Не хотел никого обидеть — выглядело же это так, что я ранил чувства верующих. Делать этого я не хотел. Да и «Луи Виттон» — нормальное шмотье, ха-ха, — сказал Панарин в интервью Forbes.