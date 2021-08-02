Артемий Панарин рассказал, что думает о своей популярности

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes рассказал об отношении к своей популярности, значимости своих слов и личных границах при общении с людьми.

— Впервые почувствовал свою известность — после победы в Баффало. Люди немного стали узнавать на улицах, это было новое ощущение. Потом уже сложно вспомнить, наверно, уже когда в «Рейнджерс» перешел, подписал контракт. Все равно это развивалось постепенно.

Я просто не читаю комментарии. На спортивных сайтах бываю редко, в комментарии там точно не заглядываю. В Instagram просто выставляю фотографию и удаляю иконку приложения с телефона, чтобы туда не заходить. Так что злиться не на кого.

Дома я уже в основном стараюсь оставаться в гостинице в Челябинске, потому что много друзей и я уже взрослый мальчик. Теперь я могу задержаться допоздна, приходить ночью домой, будить бабушку и дедушку — это не очень хорошо.

Ехать в Коркино из Челябинска недалеко, и я просыпаюсь, еду к дедушке с бабушкой, потом уже к другой бабушке, на кладбище заезжаю. Какие-то благотворительные вещи делаем — и вечером в Челябинск еду, встреча с друзьями, утром снова обратно. Так полторы недели и прошли.

Хейтеров нет. Есть известность, и не получается у меня отдохнуть так, как я хочу. Люди знают, где я живу, и те, кто хочет, приезжают к квартире дедушки, не дают отдохнуть, расслабиться. Хочется просто побыть с родными и близкими, посидеть во дворе, пощелкать семечками, выпить какой-нибудь йогурт из «Пятерочки» — сейчас этого я почти лишен, хотя за этими эмоциями и еду.

Я всех понимаю, но должно быть личное пространство. Не должны люди приезжать к дому, стучаться в окна и говорить: «Выйди, сфотографируемся!» Я сижу с дедушкой и бабушкой в этот момент, вообще-то. А так я очень сильно люблю Коркино, в этом году большое удовольствие получил, когда ездил по полям, где даже сети нет.

Чтобы вести какую-то стратегическую историю вокруг образа, такого не было. Все должно быть натурально: когда ты сидишь и даешь интервью, особенно на видео, при любых твоих словах люди чувствуют энергетику человека, искренность или неискренность. У меня задача одна — оставаться честным. Не всегда это возможно, правда.

Не юморить в Instagram? Я не такая личность. Это не мое, я не могу так. Я делаю это, потому что мне так хочется, так кажется гораздо интереснее. Может быть много ошибок, потому что идет импровизация, много лишнего можно наговорить. Но ты вызываешь эмоции у людей, и выставлять фотографию с первым тренером, боюсь, мало кому будет интересно в этом мире. Не хочу сказать, что пытался хайповать, но оригинально посмешить людей можно. Конечно, на первом месте должен быть хоккей. Потом уже зависит от характера человека.

С возрастом я становлюсь более консервативным, понимаю, что надо правильно влиять на общество, говорить фундаментальные вещи о чести, которые будут и через поколение актуальны. Пошутить тоже можно, но все-таки должны быть рамки, пределы всегда.