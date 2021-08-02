«Эдмонтон» готов подписать с Нерсом многомиллионный контракт на 8 лет
21:40
«Эдмонтон» ведет активные переговоры по новому контракту с защитником Дарнеллом Нерсом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Клуб готов дать 26-летнему игроку максимальный контракт на 8 лет. При этом зарплата защитника может дойти до 9 миллионов долларов за сезон.
По текущему соглашению у Нерса остался год до того, как он станет неограниченно свободным агентом, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.
Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».
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