«Эдмонтон» готов подписать с Нерсом многомиллионный контракт на 8 лет

«Эдмонтон» ведет активные переговоры по новому контракту с защитником Дарнеллом Нерсом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб готов дать 26-летнему игроку максимальный контракт на 8 лет. При этом зарплата защитника может дойти до 9 миллионов долларов за сезон.

По текущему соглашению у Нерса остался год до того, как он станет неограниченно свободным агентом, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».