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«Эдмонтон» готов подписать с Нерсом многомиллионный контракт на 8 лет

21:40
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
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«Эдмонтон» ведет активные переговоры по новому контракту с защитником Дарнеллом Нерсом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб готов дать 26-летнему игроку максимальный контракт на 8 лет. При этом зарплата защитника может дойти до 9 миллионов долларов за сезон.

По текущему соглашению у Нерса остался год до того, как он станет неограниченно свободным агентом, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».

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Иван Шитик все материалы автора

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