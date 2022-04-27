Панарин пропустит матч «Рейнджерс» против «Монреаля» из-за травмы

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», сообщает журналист Дэн Роузен.

30-летний россиянин не сможет сыграть из-за травмы верхней части тела, которую он получил сегодня, 27 апреля, в матче с «Каролиной» (3:4).

В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 (22+74) очков в 75 матчах за «Рейнджерс».

Матч «Рейнджерс» — «Монреаль» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 2.30 (мск).