Тренер «Локомотива» Давыдов похвалил вратаря «Каролины» Кочеткова, выигравшего три первых игры в НХЛ

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов похвалил российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, который дебютировал в НХЛ с трех побед подряд.

«Прежде всего нам всем стоит просто порадоваться за Петра Кочеткова. Его дебют в НХЛ не может остаться незамеченным. Не всем удается так удачно войти в игру на таком уровне. У Пети это получилось. Конечно, ключевым моментом для Кочеткова стала сама возможность продолжить играть в этом сезоне за океаном. Его нижегородское «Торпедо» рано закончило сезон. И будучи уже «на ходу» и, одновременно, не наигравшись за «Торпедо», проведя всего 23 встречи, Петр поехал играть за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз». Основной вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен травмировался и Кочеткова «подняли» в НХЛ.

Все сложилось очень удачно для Петра: к этому моменту он уже успел адаптироваться к местному хоккею, отыграв 14 игр за фарм-клуб. Я следил за результатами его игр за «Чикаго Вулвз». Он играл там стабильно и почти все выиграл. Конечно, за три сезона в КХЛ Петр повзрослел и окреп, как технически, так и ментально. Важно, что он оказался готов к сложившейся ситуации и смог с первого же матча в НХЛ сыграть на победу. Это очень важный момент для любого молодого вратаря. Теперь главное для Петра, суметь подтверждать свою надежность в каждой игре и дальше. Будет очень интересно следить за дальнейшим развитием Петра Кочеткова за океаном», — приводит Metaratings слова Давыдова.

Кочетков дебютировал за «Каролину» 23 апреля в игре с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ). На следующий день «Харрикейнз» победили «Айлендерс» (5:2), в этом матче российский вратарь появился на льду в середине второго периода, заменив Антти Раанте. Сегодня, 27 апреля Кочетков провел полную игру против «Рейнджерс» (4:3).

В трех матчах Кочетков отразил 55 бросков и стал первым российским голкипером, выигравшим три первых игры в НХЛ.