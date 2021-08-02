Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин предположил, смог ли он играть в одном звене с Кучеровым и Кузнецовым

17:50
Никита Кучеров и Артемий Панарин. Фото Getty Images
Никита Кучеров и Артемий Панарин. Фото Getty Images
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes высказал предположение, смог бы он играть в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым.

— Зависит все-таки от личных отношений. Если бы мы нашли общий язык — а я уверен, что мы бы его нашли, — то главная задача была в том, чтобы мы выкладывались на все сто процентов. Когда ты играешь в клубе, то есть разные партнеры: кто-то техничнее, кто-то быстро бегает, кто-то с броском. Если вкратце, то тот, кто быстро бегает, отбирает шайбу и дает ее пасующему, а тот уже отдает бросающему, который забивает гол. Должны быть разноплановые игроки.

Здесь все техничные и могут отдать пас. Нам нужно было выжимать из себя, чтобы каждый еще и бегал, и бросал. Не знаю, хватило ли бы этого запала на 82 игры, но есть в «Бостоне» тройка Маршанд — Бержерон — Пастрняк. Они техничные игроки, но выкладываются на все сто процентов, поэтому имеют успех, — сказал Панарин.

Кузнецов и Кучеров играли с Панариным в одной тройке в плей-офф ЧМ-2017 в Кельне. Тогда сборная России пробилась в полуфинал, но уступила Канаде (2:4), ведя после второго периода 2:0.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/obshchestvo/436011-hochetsya-prosto-posidet-vo-dvore-poshchelkat-semechkami-artemiy-panarin-o-hokkee

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Темнокожая легкоатлетка из США показала букву X и плюет на санкции. Что она хочет этим сказать?
Привязавший женщину за горло к машине петербуржец убил себя
Пропавшую под Бийском школьницу нашли без велосипеда и вещей
Появились кадры спасения детей из захламленной квартиры в Ульяновске
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд