Панарин предположил, смог ли он играть в одном звене с Кучеровым и Кузнецовым

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes высказал предположение, смог бы он играть в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым.

— Зависит все-таки от личных отношений. Если бы мы нашли общий язык — а я уверен, что мы бы его нашли, — то главная задача была в том, чтобы мы выкладывались на все сто процентов. Когда ты играешь в клубе, то есть разные партнеры: кто-то техничнее, кто-то быстро бегает, кто-то с броском. Если вкратце, то тот, кто быстро бегает, отбирает шайбу и дает ее пасующему, а тот уже отдает бросающему, который забивает гол. Должны быть разноплановые игроки.

Здесь все техничные и могут отдать пас. Нам нужно было выжимать из себя, чтобы каждый еще и бегал, и бросал. Не знаю, хватило ли бы этого запала на 82 игры, но есть в «Бостоне» тройка Маршанд — Бержерон — Пастрняк. Они техничные игроки, но выкладываются на все сто процентов, поэтому имеют успех, — сказал Панарин.

Кузнецов и Кучеров играли с Панариным в одной тройке в плей-офф ЧМ-2017 в Кельне. Тогда сборная России пробилась в полуфинал, но уступила Канаде (2:4), ведя после второго периода 2:0.