Панарин рассказал о событии, которое повлияло на его профессиональное отношение к хоккею

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes рассказал о переходе из «Витязя» в «Ак Барс» и затем в СКА.

— Переход в 2012 году в «Ак Барс» повлиял на мой профессионализм, — сказал Панарин. — Уже тогда я серьезно тренировался перед сезоном, между играми готовился, после игр и после тренировок дорабатывал. Был на правильном пути, но все равно тренер [Владимир Крикунов] как-то не давал особо выходить, хотя я начал там достаточно хорошо.

Скорее всего, какие-то слухи дошли, что режим мы немного нарушали, и я в том числе. Руководство и тренер знали, что я хожу и веселюсь иногда. В целом это стало уроком — правда, не знаю, посадили ли меня из-за нарушений режима или чего-то другого. В любом случае Крикунову спасибо — все получилось так, как получилось.

В СКА через год, когда я снова перешел под плей-офф, уже серьезно относился к делу, режим не нарушал, был серьезно вовлечен в дело. Меня не качало уже ни влево, ни вправо — и мой серьезный режим после Казани продолжился пять лет. Я превратился в человека, который никуда не ходит, тренируется и тренируется.

Уверенности не было, но не было и страха перед конкуренцией. Я понимал: чтобы расти, мне нужно было кого-то иметь впереди, как пример для себя, чтобы выиграть конкуренцию не только в лиге, но и в команде. Я знал, что там будут хорошие примеры, «Витязь» много мне дал, но на тот момент, наверное, я уже перерос клуб. Нужна была новая ступень, я ее получил и с удовольствием отдался делу.