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Сегодня, 09:14

Панарин лидирует в НХЛ по передачам, Ничушкин — среди лучших снайперов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин с хоккеистами «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

После очередного игрового дня в НХЛ нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин имеет в своем активе 8 голевых передач.

Российский форвард занимает первое место по этому показателю в лиге. На втором месте форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (5 передач). Тройку замыкает еще один игрок «Эвеланш» Микко Рантанен (5 ассистов).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин находится среди лучших снайперов лиги. Уроженец Челябинска забросил 4 шайбы в трех матчах НХЛ.

Такое же количество голов у 5 хоккеистов: Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Адриана Кемпе («Лос-Анджелес»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй») и Нино Нидеррайтера («Нэшвилл»).

Валерий Ничушкин (слегка). НХЛ, 18 октября: «Вашингтон» обыграл «Ванкувер», «Миннесота» уступила «Колорадо» и другие матчи
Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Питтсбург 3 2 1 5
4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 02:00
Бостон – Флорида
 5 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 4 : 1
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 7
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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