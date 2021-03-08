Овечкин забросил 714-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 8 марта отличился заброшенной шайбой в ворота «Филадельфии» (3:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

Для 35-летнего россиянина это 714-я заброшеная шайба в лиге, и на данный момент Овечкин занимает седьмое место в списке лучших снайперов лиги. У легенды канадского хоккея Фила Эспозито, который сейчас шестой, 717 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

В нынешнем сезоне НХЛ в активе российского хоккеиста 20 сыгранных матчей и 18 (8+10) очков.