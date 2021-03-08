«Питтсбург» победил «Рейнджерс», у Малкина гол и результативный пас

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джон Марино, Каспери Капанен, Сидни Кросби, Евгений Малкин. У Малкина также очко за результативный пас. У гостей забил Мика Зибанеждад, а ассист сделал россиянин Павел Бучневич.

«Питтсбург» набрал 29 очков и занимает четвертое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 23 очка и шестое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Голы: Зибанежад — 3 (Бучневич, Труба), 1:18 — 0:1. Марино — 1 (Капанен, Родригес), 16:13 — 1:1. Капанен — 6 (Маккэн, Малкин), 16:52 — 2:1. Кросби — 8 (Дюмулин, Летанг), 17:14 — 3:1. Малкин — 6 (Капанен, Петтерссон), 53:57 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Блюгерс, Танев), 56:37 — 5:1.

Вратари: Десмит — Георгиев (Кинкейд, 17:14).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+9) — 24 (11+6+7).

Наши: Малкин (16.49/1/+1) — Бучневич (18.26/1/0).

8 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.