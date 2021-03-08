«Вашингтон» победил «Филадельфию», Овечкин и Орлов забили по голу

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. У хозяев голом отметился Джоэль Фараби. Весь матч провел российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов.

«Вашингтон» набрал 32 очка и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 27 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)