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«Вашингтон» победил «Филадельфию», Овечкин и Орлов забили по голу

05:34
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. У хозяев голом отметился Джоэль Фараби. Весь матч провел российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов.

«Вашингтон» набрал 32 очка и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 27 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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