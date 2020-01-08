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Овечкин забросил 25-ю шайбу в сезоне. Видео

04:35
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (3:1, середина первого периода). На 38-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, результативной передачей отметился Дмитрий Орлов. Нападающий забросил 25-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 41 (25+16) очко в 44 встречах.

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