Овечкин забросил 25-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (3:1, середина первого периода). На 38-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, результативной передачей отметился Дмитрий Орлов. Нападающий забросил 25-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 41 (25+16) очко в 44 встречах.

COUNT IT! Alex Ovechkin scores his 683rd career goal. pic.twitter.com/g9lnEoCfKb — Ian Oland (@ianoland) January 8, 2020