Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ. Он отстает от лидера всего на две шайбы

«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Капитан гостей Александр Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.

Всего россиянин забил за последние три матча восемь шайб. Благодаря этому он вышел с 34 голами на второе место в списке снайперов сезона. Столько же шайб у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, лидер (36) — Давид Пастрняк из «Бостона».