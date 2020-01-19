Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ. Он отстает от лидера всего на две шайбы
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«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Капитан гостей Александр Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.
Всего россиянин забил за последние три матча восемь шайб. Благодаря этому он вышел с 34 голами на второе место в списке снайперов сезона. Столько же шайб у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, лидер (36) — Давид Пастрняк из «Бостона».
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