НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ. Он отстает от лидера всего на две шайбы

00:14
Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ. Фото Sportsnet
Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ. Фото Sportsnet
Теги:

«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Капитан гостей Александр Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.

Всего россиянин забил за последние три матча восемь шайб. Благодаря этому он вышел с 34 голами на второе место в списке снайперов сезона. Столько же шайб у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, лидер (36) — Давид Пастрняк из «Бостона».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир