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Сегодня, 19:07

Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ, Георгиев выбран второй звездой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игровой недели в НХЛ, которая уже завершилась из-за рождественской паузы. Форвард в трех матчах забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

37-летний россиянин забросил 802-ю шайбу и обошел по этому показателю легендарного Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был назван второй звездой недели. Он выиграл все три матча на неделе, отразив 82 из 85 бросков по своим воротам.

Третьей звездой выбран нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерсон. В 2 матчах на его счету 7 (2+5) очков.

Александр Георгиев
Александр Овечкин
Элиас Петтерссон
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
4
2
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1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
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6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 1 Б
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 5 : 4 Б
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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Джейсон Робертсон

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Линус Ульмарк

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