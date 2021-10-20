Овечкин сравнялся с Хоссой и делит с ним второе место по голам в пустые ворота в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Колорадо» (6:3).

Этот гол стал для россиянина 40-м в пустые ворота в играх регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин сравнялся по этому показателю со словаком Марианом Хоссой, теперь они делят второе место по количеству голов в пустые ворота в истории лиги.

Concluding the scoring for his @Capitals in their 6-3 defeat of the Avalanche on Tuesday night, Alex Ovechkin with career goal number 734 also tied Marian Hossa for the 2nd most career empty net markers by a player in NHL regular season history (40. Most: 56- Wayne Gretzky) pic.twitter.com/YBXl3Y9DZt — StatsCentre (@StatsCentre) October 20, 2021

Лидером по количеству шайб в пустые ворота в играх регулярного чемпионата НХЛ является Уэйн Гретцки (56).