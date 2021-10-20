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Овечкин сравнялся с Хоссой и делит с ним второе место по голам в пустые ворота в НХЛ

07:58
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Колорадо» (6:3).

Этот гол стал для россиянина 40-м в пустые ворота в играх регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин сравнялся по этому показателю со словаком Марианом Хоссой, теперь они делят второе место по количеству голов в пустые ворота в истории лиги.

Лидером по количеству шайб в пустые ворота в играх регулярного чемпионата НХЛ является Уэйн Гретцки (56).

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Иван Торопцев все материалы автора
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