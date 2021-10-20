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Капризов стал третьей звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Миннесоты» Капризов признан третьей звездой матча с «Виннипегом»
08:13
Кирилл Капризов. Фото Getty Images
Кирилл Капризов. Фото Getty Images
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:5 ОТ).

Россиянин отличился тремя результативными передачами. Форвард поучаствовал в первой шайбе своей команды, а также помог сравнять счет на последней минуте третьего периода и забросить победный гол.

Первой звездой встречи стал нападающий «Миннесоты» Юэль Эрикссон, который сделал хет-трик и забросил победную шайбу. Вторая звезда — еще один форвард «Уайлд» — Матс Зуккарелло, на счету которого 2 гола и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/gamecenter/wpg-vs-min/2021/10/19/2021020048#game=2021020048,game_state=final,game_tab=stats

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Иван Торопцев все материалы автора
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