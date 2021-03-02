Овечкин снова забивает под рок-н-ролл 50-х: выбор музыки от российских игроков «Вашингтона»

«Вашингтон» опубликовал 2 марта в своем Twitter список композиций, которые будут сопровождать голы хоккеистов команды.

Updated the goal song playlist, so you can rock out at home after the boys score!



? https://t.co/9aBL5R30oZ#ALLCAPS pic.twitter.com/6blx1BhKvS — Washington Capitals (@Capitals) March 1, 2021

Российский форвард команды Евгений Кузнецов будет забивать под рэп-композицию Lil Jon & The East Side Boyz — Get Low. Эта песня из-за содержания — призывы к действиям сексуального характера и негативные оценочные суждения о девушках — имеет возрастное ограничение 18+.

Его соотечественник Дмитрий Орлов выбрал композицию группы Linkin Park Numb.

Еще один российский нападающий Александр Овечкин, как и год назад, остановил выбор на песне Shake, Rattle and Roll в исполнении Big Joe Turner.