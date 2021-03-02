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Овечкин снова забивает под рок-н-ролл 50-х: выбор музыки от российских игроков «Вашингтона»

22:20
Александр Овечкин (справа) и Евгений Кузнецов. Фото AFP
Александр Овечкин (справа) и Евгений Кузнецов. Фото AFP
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«Вашингтон» опубликовал 2 марта в своем Twitter список композиций, которые будут сопровождать голы хоккеистов команды.

Российский форвард команды Евгений Кузнецов будет забивать под рэп-композицию Lil Jon & The East Side Boyz — Get Low. Эта песня из-за содержания — призывы к действиям сексуального характера и негативные оценочные суждения о девушках — имеет возрастное ограничение 18+.

Его соотечественник Дмитрий Орлов выбрал композицию группы Linkin Park Numb.

Еще один российский нападающий Александр Овечкин, как и год назад, остановил выбор на песне Shake, Rattle and Roll в исполнении Big Joe Turner.

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