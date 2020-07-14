Овечкин считает, что тренировки вернули ощущение нормальности

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что на льду во время тренировок появляется ощущение нормальности. Команда вернулась к занятиям после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Безусловно, это были тяжелые месяцы, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — К счастью, мой личный тренер по физподготовке успел прилететь сюда прямо перед тем, как сезон остановили, и провел со мной все это время. Только вчера улетел. Нет, он не застрял здесь из-за COVID-19. Просто мы решили, что даже если сезона не будет, мне все равно пришлось бы оставаться в форме. Мы с ним много работали, делали много упражнений по поддержанию физической формы.

А когда вернулись из Майами, и я начал тренироваться на льду, мы продолжали с ним заниматься и вне площадки. Думаю, благодаря этому я сейчас в неплохой форме. Теперь нужно просто повозиться с шайбой, почувствовать ее, довести до ума всякие хоккейные мелочи. Две недели лагеря должны с этим помочь.

На льду ощущение нормальности как раз присутствует. Ведь все, что мы делаем на площадке сейчас, не отличается от того, как это выглядело раньше. Но как только мы уходим со льда, все сразу надевают маски. Пока это кажется странным и непривычным, но уверен, что мы быстро привыкнем".

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.