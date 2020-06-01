Овечкин с женой записали видео и поздравили подписчиков с Днем защиты детей

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram. 34-летний российский хоккеист вместе с женой поздравили подписчиков с Днем защиты детей, который празднуется 1 июня.

«От всей нашей семьи хотим поздравить вас с Днем Защиты Детей!» — написала в Instagram Анастасия.

27 мая 2020 года у пары появился второй ребенок. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. 18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

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