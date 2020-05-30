  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Жена Овечкина показала, сколько букетов цветов ей подарили после рождения сына

12:36
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram
Теги:

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина показала, сколько букетов с цветами ей подарили после рождения сына.

Шубская опубликовала у себя в Instagram видео, где показала подарки и выразила благодарность отправителям.

27 мая 2020 года у пары появился второй ребенок. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. 18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир