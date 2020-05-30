Жена Овечкина показала, сколько букетов цветов ей подарили после рождения сына

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина показала, сколько букетов с цветами ей подарили после рождения сына.

Шубская опубликовала у себя в Instagram видео, где показала подарки и выразила благодарность отправителям.

Супруга Овечкина показала, сколько букетов ей подарили после рождения сына pic.twitter.com/FvpqQr78XL — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 30, 2020

27 мая 2020 года у пары появился второй ребенок. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. 18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.