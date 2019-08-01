Овечкин рассказал, как относится к идее возглавить Минспорт

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин не дал однозначного ответа на вопрос, готов ли он возглавить Минспорт.

– Поживем – увидим, – приводит sportrbc.ru ответ хоккеиста на этот вопрос. – Будет ли мой сын заниматься хоккеем? Думаю, другого пути у него нет! Но вообще, я думаю, что, после того как он начнет ходить, я приведу его на площадку. Если понравится, то будет заниматься. Заставлять его не будем.

Контракт 33-летнего Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2020/21. В составе клуба хоккеист является обладателем Кубка Стэнли, а в составе сборной России – трехкратным чемпионом мира. Ранее он заявил, что может завершить карьеру в 2021 году.