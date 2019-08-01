Овечкин может завершить карьеру в 2021 году

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин не исключает, что может закончить карьеру в 2021 году.

- У меня еще два года контракта, - цитирует ТАСС Овечкина. - Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми.

Контракт 33-летнего Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2020/21.В составе клуба хоккеист является обладателем Кубка Стэнли, а в составе сборной России - трехкратным чемпионом мира.