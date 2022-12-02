Овечкин поднялся на 71-е место по голевым передачам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в игре против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

Они стали для россиянина 641-й и 642-й в карьере. По этому показателю Овечкин поднялся на 71-е место в истории НХЛ, обойдя Клода Жиру и Гари Сутера. Форвард «Вашингтона» сравнялся с Мартеном Сан-Луи.

Помимо этого, Овечкин провел 404-й матч в НХЛ с двумя и более очками за игру.