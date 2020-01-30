Овечкин почтил память Коби Брайнта на разминке перед игрой с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ? против «Нэшвилла» в свитере с номером 24. Таким образом россиянин почтил память баскетболиста Коби Брайнт, рабившийся на вертолете в воскресенье.

Напомним, эта игра будет первой для Овечкина после дисквалификации за пропуск Матча звезд.