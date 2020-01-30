Овечкин почтил память Коби Брайнта на разминке перед игрой с «Нэшвиллом»
03:25
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ? против «Нэшвилла» в свитере с номером 24. Таким образом россиянин почтил память баскетболиста Коби Брайнт, рабившийся на вертолете в воскресенье.
Напомним, эта игра будет первой для Овечкина после дисквалификации за пропуск Матча звезд.
Tonight, Alex Ovechkin (@ovi8) honors Kobe Bryant by wearing No. 24 in warmup. ?? pic.twitter.com/AcPvwCh4xH— NHL (@NHL) January 30, 2020
January 30, 2020
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