Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:37

Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).

Теперь у 37-летнего россиянина 1458 (809 + 649) очков за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он обошел финна Теему Селянне и вышел на единоличное 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги. При этом Овечкин провел меньше матчей — 1315 игр против 1451.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков за карьеру.

Список лучших бомбардиров в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 + 1963)

2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)

3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)

...

15. Стэн Микита — 1467 (541 + 926)

16. Александр Овечкин — 1458 (809 + 649)

17. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)

18. Сидни Кросби — 1452 (536+916)

Александр Овечкин
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе
Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ
На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»
Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ
Овечкину осталась одна игра до рекорда по сыгранным матчам в НХЛ среди россиян
Гретцки заявил, что не будет посещать все игры «Вашингтона» до 895-й шайбы Овечкина
«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине
Овечкин: «Матч с «Баффало» получился веселым, но мы потерпели тяжелое поражение»
Овечкин побил собственный рекорд результативности в НХЛ среди хоккеистов старше 36 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбашев признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»

Овечкин в шутку назвал Кузнецова идиотом за то, что тот забросал снегом телеведущую
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Каролина – Нэшвилл
 3 : 5
6.01 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 6
6.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
1 : 4
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 3 : 5
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 1 : 5
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 6 : 2
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
- : -
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 - : -
6.01 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости