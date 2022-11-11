Сушинский оценил успехи Свечникова в НХЛ на 10 из 10

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский через «СЭ» поздравил форварда «Каролины» Андрея Свечникова со второй звездой игрового дня в НХЛ.

«Поздравляю его! Если оценивать успехи Свечникова по десятибалльной системе — 10. Честно говоря, я смотрю в основном хайлайты и проанализировать игру полностью сложно. Все матчи смотреть невозможно — нужно спать ночью», — сказал Сушинский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Андрей Свечников, нападающий «Каролины Харрикейнз», назван второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Российский хоккеист оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», а его команда победила со счетом 7:2.

Первой звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтc» Джек Айкел в матче с «Баффало Сейбрз» (7:4).