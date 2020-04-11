«Овечкин не оказывал давления на «Вашингтон». Ковальчук рассказал о переходе в «Кэпиталз»

Российский форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о переходе в столичный клуб по ходу сезона-2019/20. По его словам, российский капитан команды Александр Овечкин не влиял на руководство в вопросе перехода соотечественника.

— В этом сезоне вы успели поиграть в «Кингз», перейти в «Монреаль», а потом уже — в «Вашингтон», где играет ваш друг Ови.

— Именно. Но я перешел в «Кэпс» не только потому, что Ови мой друг. Я хотел воспользоваться шансом выиграть с «Вашингтоном» нечто особенное. Мне понадобилось немного времени на адаптацию, но мы стали одной командой, что очень важно для победы. Мы были готовы выигрывать. Последние три матча сыграли очень хорошо. Надеюсь, что нам все-таки удастся начать плей-офф и закончить сезон.

— Говорят, что вы с Овечкиным созвонились, и он повлиял на ваш обмен в «Вашингтон».

— Конкретно обмен мы не обсуждали, но когда я ужинал с ребятами из «Вашингтона» на новый год в Майами, сказал, что было бы неплохо играть вместе. Но решение было за руководством. Я пропустил почти месяц, но когда попал в «Вашингтон» — быстро адаптировался. Я был очень рад, когда узнал, что меня обменяли прямо перед дедлайном. Думаю, Ови спрашивал руководство обо мне, но никакого давления на них он точно не оказывал.

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