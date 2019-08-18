Овечкин и Шубская впервые показали сына. Сегодня ему год

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил с днем рождения своего сына Сергея. Ему исполнился один год. Хоккеист опубликовал фотографию с женой и сыном в Instagram. Он впервые показал своего сына на фото.

— С днем рождения. наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом, — написал Овечкин.

33-летний россиянин в прошлом сезоне провел 81 матч за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (51+38) очков. В плей-офф у него 7 матчей и 9 (4+5) очков.