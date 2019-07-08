Овечкин и Шубская отметили годовщину свадьбы

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" ​Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы.

Отношения пары начались в марте 2015 года. В сентябре 2015-го Овечкин и Шубская объявили о помолвке. Их свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года в семье родился сын Сергей.

– 2 года со дня нашей свадьбы, было много радости, улыбок, добра, любви и счастья!Спасибо тебе, моя любимая, за то, что даришь мне это каждый день! Я очень тебя люблю, моя сладкая девочка, – написал Овечкин в своем Instagram.

– С днем семьи, любви и верности, дорогие.И с годовщиной нас, – написала Шубская. При этом она уточнила, что выложила прошлогоднее фото, а сейчас не беременна.