Кессел попросил обмена из «Аризоны»

Нападающий Фил Кессел не хочет оставаться в «Аризоне» и запросил обмена, сообщает журналист Крэйг Морган.

Действующий кэпхит по контракту составляет 6,8 миллионов долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). Нападающим интересуются различные клубы НХЛ, а «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В прошедшем сезоне 33-летний Кессел провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) очка при показателе полезности «-17».