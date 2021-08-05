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Кессел попросил обмена из «Аризоны»

19:54
Фил Кессел. Фото Twitter
Фил Кессел. Фото Twitter
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Нападающий Фил Кессел не хочет оставаться в «Аризоне» и запросил обмена, сообщает журналист Крэйг Морган.

Действующий кэпхит по контракту составляет 6,8 миллионов долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). Нападающим интересуются различные клубы НХЛ, а «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В прошедшем сезоне 33-летний Кессел провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) очка при показателе полезности «-17».

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Иван Шитик все материалы автора

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