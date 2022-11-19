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Сегодня, 22:12

Нападающий Джост попал с драфта отказов в «Баффало»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Баффало» забрал нападающего «Миннесоты» Тайсона Джоста с драфта отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем регулярном чемпионате канадский форвард набрал 3 (0+3) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт Джоста с кэпхитом в 2 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Джост был выбран в первом раунде драфта-2016 под общим 10-м номером «Колорадо».

Тайсон Джост
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Миннесота Уайлд
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