«Флорида» разгромила «Оттаву», команды набрали 167 минут штрафа

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Оттаву» со счетом 5:0.

Дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Ээту Луостаринен, у Александра Баркова ассистентский хет-трик, Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 20.

Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».

После этого матча «Флорида» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 16 очками — на последней строчке.